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Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Sevgül Cesur'dan “Hititlerde Ritüel ve Büyü”

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Sevgül Cesur'dan “Hititlerde Ritüel ve Büyü”
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VakıfBank Kültür Yayınları “Hititlerde Ritüel ve Büyü” isimli kitabı okurla buluşturuyor.

Günümüzden 3600 yıl önce yaşayan Hitit medeniyetinde toplumsal inancın, büyü ve ritüellerin değerlendirildiği kitapta, Hititlerin hayatı anlamlandırma yollarının temeline iniliyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’ndan (VBKY) çıkan “Hititlerde Ritüel ve Büyü” kitabında, Asırlar önce Anadolu topraklarında hüküm süren Hitit medeniyetinin ritüel ve büyüye verdiği önemi anlatılıyor.

Eskiçağ tarihi uzmanı Sevgül Çilingir Cesur’un “Hititlerde Ritüel ve Büyü” adlı kitabı okurla buluşuyor. Asırlar önce Anadolu topraklarında hüküm süren Hitit medeniyetinin ritüel ve büyü konularını ele alan kitap VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayınlandı.

Yazar Sevgül Çilingir Cesur, çalışmasının ilk kısmını oluşturan teorik kısımda ritüelin kavramsal açıklamasını yapıyor, akabinde inancın temel bileşenlerinden ritüelin sosyal bilim alanlarında ne şekilde incelendiğini ve ritüel üzerine geliştirilen teorileri inceliyor.

Cesur, “İncelenen ritüel metinlerinden yola çıkılarak ritüel ve büyü terimlerinin kavramsal bir analizi yapılmış, metinlerde ritüel ve büyü için kullanılan kavramlar incelenmiştir. Böylece Hitit dininde ritüel ve büyünün ne kadar iç içe geçtiği ortaya konmuştur. Büyü ritüelleri; bayramlar, mitoslar, dualar, fallar ve kehanetlerin tamamlayıcısı olarak işlev görmüş ve bu bakımdan Hitit dininin vazgeçilmez bir parçasını oluşturmuştur” diyor.

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