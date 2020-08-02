Serkan Kaya: Benim için büyük onur

“Kara Gözlüm” şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Kaya, ardından “Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?” şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Sevim Emre ve Orhan Gencebay da vardı. Serkan Kaya sahnesinden “Büyük üstat Orhan Gencebay’ın karşısında şarkı söylemek benim için büyük onur” diyerek sanatçıyı selamladı. 2 buçuk saat süren sahne programı boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Kaya, programını “Meselem” şarkısıyla noktaladı.





