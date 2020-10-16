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Serhat’tan İspanyolca sürprizi
Serhat, son Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu temsil ettiği, söz ve müziği kendisine ait “Say Na Na Na” şarkısını İspanyolca seslendirdi.
Şarkıya çekilen klipte Serhat’a Çekya 2018 güzeli Lea Steflickova ve Hollandalı manken Femke Brinxma’nın yanı sıra Venezuelalı illüstratör Josue Gil Aleman’ın yarattığı kendi çizgi karakteri eşlik etti. Çizgi Serhat karakteri klipte hem şarkı söylüyor, hem dans ediyor.
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