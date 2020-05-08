Serenay Sarıkaya: Bergen zor bir iş

“Acıların kadını” olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatan filmde Bergen’i canlandıracak olan Sarıkaya, “Yapımcımızın kararını bekliyoruz. Hazırlık sürecine başlamıştık ama karantina süreciyle her şeyi durdurmak zorunda kaldık. Bana sorarsan sete çıkmaya hazırım. Bergen özelinde zor bir iş. O yüzden hazırlık süreci çok çok önemli. Hazırlık süreci biraz daha sürebilir” dedi.