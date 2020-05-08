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Haber Giriş: 08.05.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya: Bergen zor bir iş

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Serenay Sarıkaya: Bergen zor bir iş
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Serenay Sarıkaya, Vogue Türkiye’nin Instagram canlı yayın konuğu oldu.

“Acıların kadını” olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatan filmde Bergen’i canlandıracak olan Sarıkaya, “Yapımcımızın kararını bekliyoruz. Hazırlık sürecine başlamıştık ama karantina süreciyle her şeyi durdurmak zorunda kaldık. Bana sorarsan sete çıkmaya hazırım. Bergen özelinde zor bir iş. O yüzden hazırlık süreci çok çok önemli. Hazırlık süreci biraz daha sürebilir” dedi. 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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