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Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:55,Son Güncelleme:/

Serel Yereli Londra’dan dünyaya açılıyor

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Serel Yereli Londra’dan dünyaya açılıyor
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2 yıl önce İngiltere’de “One Thing” adlı bir single çıkaran Serel Yereli, yarın akşam da İngiliz BBC 2 kanalına konuk olacak.

Gazeteci yazar Salma El-Wardany’nin programına katılacak olan oyuncu, müzik çalışmalarını anlatacak. Bir süredir İngiltere’de yaşayan Yereli, “Londra’dan yavaş yavaş dünyaya açılmak için sadece çok çalışmak yetmiyor, daha fazlası gerekiyor. Burada Sky Garden başta olmak üzere birçok mekânda çıkıp kendime bir kitle edinmeye başladım. Albümümü yayınlayana kadar dinleyicilerle de temasa geçmeye başlayacağım” dedi.

Serel Yereli Londra’dan dünyaya açılıyor


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