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Keyif
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Serel Yereli: Bu şarkıyı babama

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Serel Yereli: Bu şarkıyı babama
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Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcı olarak devam eden ve bir süre önce İngiltere’ye yerleşen Serel Yereli, “Daddy’s Gone” adlı yeni bir şarkı hazırladı.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Yereli’ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlanacak. Genç şarkıcı, “Daddy’s Gone”ı 2011 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası eski milli hentbolcu Serdar Yereli’ye yazdığını açıkladı: “Bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Onun nasıl sağlam bir insan olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

Serel Yereli: Bu şarkıyı babama

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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