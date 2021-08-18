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Haber Giriş: 18.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç, Kuruçeşme’yi salladı

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Serdar Ortaç, Kuruçeşme’yi salladı

Poll Production organizasyonu Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Konserleri’nde önceki akşam Serdar Ortaç, Kuruçeşme’yi adeta salladı.

‘Gençliğimde çok sevdiğim Kuruçeşme konserlerine yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Hep beraber burada şarkılar söylerdik diğer yakadan duyulurdu. Şimdi de aynı şey olacak’ diye konsere başlayan Ortaç, söylediği şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Serdar Ortaç, Kuruçeşme’yi salladı

ANNEYE ÖVGÜ!
Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç’a Kuruçeşme’yi dolduran binlerce müziksever danslarıyla eşlik etti.

Serdar Ortaç’ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Sahneden annesine seslenen Ortaç ‘Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum. Seni çok seviyorum’ diyerek annesine övgü yağdırdı.

Toplamda 30 şarkı seslendiren Ortaç, söylediği şarkılarla ve performansı ile dinleyicilerden büyük alkış topladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikincisini Eylül’de vereceğini söyleyen Serdar Ortaç, bilet gelirlerinin bir kısmını AFAD’a bağışladığını açıkladı.

Serdar Ortaç, Kuruçeşme’yi salladı

 

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