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Haber Giriş: 19.06.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Serdar ile Sinan’a sürpriz yaptı

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Serdar ile Sinan’a sürpriz yaptı
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TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği “İstanbul Yeditepe Konserleri” kapsamında geçtiğimiz akşam Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl sahneye çıktı.

İki sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. İkilinin konserine sürpriz bir isim de konuk oldu. Sibel Can önce Akçıl, ardından Ortaç’la birer şarkıda düet yaptı ve güçlü yorumuyla geceye renk kattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde bugün saat 21.00’da Özhan Eren, Orhan Hakalmaz ve Ceyhun Çelikten sahne alacak.

Serdar ile Sinan’a sürpriz yaptı


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