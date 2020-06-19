Serdar ile Sinan’a sürpriz yaptı

İki sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. İkilinin konserine sürpriz bir isim de konuk oldu. Sibel Can önce Akçıl, ardından Ortaç’la birer şarkıda düet yaptı ve güçlü yorumuyla geceye renk kattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde bugün saat 21.00’da Özhan Eren, Orhan Hakalmaz ve Ceyhun Çelikten sahne alacak.





