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Haber Giriş: 09.06.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Şeniz Baş bu kez yetişkinler için yazdı

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Şeniz Baş bu kez yetişkinler için yazdı

Yazar Şeniz Baş'ın Kahraman ve Cellat adlı kitabı okuruyla buluşuyor.

İlk kitabını 2017'de kaleme alan Baş, bu kez aile kavramı üzerine odaklanıyor yeni kitabında. Kahraman ve Cellat, İthaki Yaynıları tarafından okurlara sunuluyor.

Şu anda on iki çocuk ve ilk gençlik kitabı, yazma yoluna ilk adımını atanlar için bir el kitabı, bir tiyatro oyunu bulunan yazarın "Kahraman ve Cellat"ı, özenli dili, sürükleyici kurgusu ve okuru içine alan atmosferiyle dikkat çekiyor.

 

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