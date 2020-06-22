Sen Sağ Ben Selamet filmin konusu ne oyuncuları kimdir?

Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Ayça İnci, Murat Kocacık ve Müge Uzel'in oynadığı filmi, Daha önce çektiği "Sağ Salim" ve "Sağ Salim 2: Sil Baştan" ile çıkış yapan Ersoy Güler yönetiyor. Film, müebbet yiyen Sansar ve tahliyesine 2 gün kalan Selamet'in aynı nakil aracına binmesiyle başlayan macerayı ele alıyor. İşte, Sen Sağ Ben Selamet filmi hakkında ayrıntılar...

Ceza evinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas Kapalı Cezaevi'ne götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül... Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecektir.