MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin yayın tarihi belli oldu
GeriKeyif Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin yayın tarihi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 23.03.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin yayın tarihi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin yayın tarihi belli oldu

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği, yıllarca kapalı gişe sahnelenen “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” oyunu film oldu.

Oyunda Demet Akbağ’ın canlandırdığı ‘Gülseren’ rolünü filmde Ecem Erkek üstlendi. Yılmaz Erdoğan’ın sahnede hayat verdiği muhabir rolünü ise bu kez Atakan Çelik canlandırdı. İlk tanıtımı yayınlanan filmin bir dijital platformda 9 Nisan’da yayına gireceği duyuruldu.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminin yayın tarihi belli oldu

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?”, 1948 yılında İstanbul’da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in hikayesini konu alıyor. Yılmaz Erdoğan’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin yönetmen koltuğundaki isim ise Andaç Haznedaroğlu.

Yılmaz Erdoğan, filmin fragmanını “9 Nisan’dan sonra ateş böceklerini görmeyen kalmayacak” notuyla Instagram’da yayınladı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi