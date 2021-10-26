Semiramis Pekkan'dan esprili Ajda Pekkan paylaşımı: Osmanlı arşivinde bulunmuş, gizli bilgiymiş...

Sosyal medyayı sallayana pozların ardından Ajda Pekkan'ın yaşı bir kez daha merak konusu oldu. Süperstar'ın bilinenin aksine 74 değil 82 yaşında olduğu konuşulmaya başladı.
Semiramis Pekkan, Instagram sayfasında Ajda Pekkan'ın yaşını ti'ye alan esprili bir paylaşım yaptı. Pekkan, photoshop'la yapılan fotoğrafı "Osmanlı arşivinde bulunmuş, gizli bilgiymiş..." notuyla paylaştı.
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