Semih Kaplanoğlu: Türkiye’den birisi Oscar alacak

Haberin Devamı

Reklam yazarlığı yaptım

Kaplanoğlu, İstanbul’a ilk geldiğinde yaptığı meslekleri anlattı: “İstanbul’da çok az sinema vardı ve İstanbul’da tutunabilmek için elimden de yazarlık geliyordu. Reklam yazarlığı ile başladım. Hem setlere de yakın olabilirim düşüncesiyle. O alanda reklam filmleri ve senaryoları yazarak bir süre devam ettim.”

40 ülkede vizyonda

Yönettiği “Bağlılık Aslı” ile Türkiye’nin Oscar adayı olan Kaplanoğlu, “Kendim için değil ama Türkiye’den birisinin bir gün mutlaka Oscar alacağını düşünüyorum. Ben de çok almak istiyorum tabii. Ama mutlaka bizim sinemamızdan birisi bunu yapacak” dedi. Kaplanoğlu “Yusuf” üçlemesi filmlerinin Japonya dahil 40’tan fazla ülkede vizyona girdiğini de belirtti.