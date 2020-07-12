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Haber Giriş: 12.07.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Selda Bağcan: Benden sonra bayrağı alacak kimse yok

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Selda Bağcan: Benden sonra bayrağı alacak kimse yok
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Selda Bağcan’ın ”40 Yılın 40 Şarkısı” seri albümünün ikinci bölümü LP ve CD olarak dinleyicisiyle buluştu.

Sanatçı, müzik yolculuğunu İstanbul Life Dergisi’ne anlattı. İlk plağını 1971 yılında çıkardığını anlatan Bağcan, “2021’de 50’nci sanat yılım doluyor. Hem albüm yapmayı hem de büyük bir konserle kutlamayı istiyorum 50’nci yılımı” dedi. Bağcan kendisinden sonra bayrağı kimin devralacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Benden sonra bu kulvarda bayrağı kime teslim ederim diye düşünmüyorum. Şimdi gençlik çok başka yerde. Benden sonra şu gelir diye kimi işaret edeyim? Hiç öyle biri yok.”

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