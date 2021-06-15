Selçuk Yöntem'den seyirciye teşekkür

Oyunun biletleri 3 günde tükendi. Bu durum başrol oyuncuları Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ı çok mutlu etti.

Yöntem, “Seyircimizin alkışını çok özlemiştik. Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. “Amadeus”, 8 ve 29 Temmuz ile 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde yine Zorlu PSM’de sahnelenecek.

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