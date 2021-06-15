MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSelçuk Yöntem'den seyirciye teşekkür
GeriKeyif Selçuk Yöntem'den seyirciye teşekkür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 15.06.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Selçuk Yöntem'den seyirciye teşekkür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selçuk Yöntem'den seyirciye teşekkür

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliğiyle sahnelenen “Amadeus”, uzun bir aradan sonra Zorlu PSM’de perde açtı.

Oyunun biletleri 3 günde tükendi. Bu durum başrol oyuncuları Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ı çok mutlu etti.

Yöntem, “Seyircimizin alkışını çok özlemiştik. Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. “Amadeus”, 8 ve 29 Temmuz ile 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde yine Zorlu PSM’de sahnelenecek.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi