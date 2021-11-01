Selçuk Yöntem ödülünü sağlık çalışanlarına adadı

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Festival, 4 gün boyunca Alman ve Türk sinemaseverleri aynı çatı altında buluşturdu. 147 yapımın başvuru yaptığı festivalde 10 film yarıştı. Gecede Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer bir konuşma gerçekleştirerek, sinemanın Alman ve Türk toplumları arasında kültürel bağ yarattığını söyledi. Selçuk Yöntem, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen festivaldeki “Onur Ödülü”ne bu yıl sahip oldu. Ödülü sağlık çalışanlarına adayan Yöntem, “Bizi ayakta tutan sağlık çalışanlarına bu ödülü adamaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.



Senan Kara, en iyi kadın oyuncu seçildi

Festivalin kazananları

-Yaşam boyu başarı ödülü: Halil Ergün ve Suna Yıldızoğlu

- Vefa ödülü: Bilge Olgaç

- En iyi film: “9.75”

- En iyi yönetmen: Erdem Tepegöz-“Gölgeler İçinde”

- En iyi kadın oyuncu: Senan Kara-“ Bilmemek”

-En iyi erkek oyuncu: Numan Açar- “Gölgeler İçinde”

- En iyi görüntü yönetmeni: Hayk Kirakosyan-“Gölgeler İçinde”

- En iyi senaryo: Uluç Bayraktar ve Damla Serim Bayraktar-“9.75”

-En iyi müzik: Reis Çelik-“Ölü Ekmeği”

- Jüri özel ödülü: Emir Özden-“Bilmemek”

-En iyi belgesel: Rena Lusin Bitmez-“Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne”

-Belgesel özel ödülü: Orhan Tekeoğlu-“Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikâyesi”