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Selçuk Ural'dan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine ağır sözler

#Ferdi Tayfur#Selçuk Ural#Müslüm Gürses
Selçuk Uraldan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine ağır sözler

Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine "kültürsüz ve kıro" olarak nitelendirmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Bir dönemin ünlü sanatçılarından Selçuk Ural, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hayranlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

-Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan’ın, Cem Karaca’nın, Barış Manço’nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor.

 -Bu kişiler kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90’ı okumuştu ama şimdi tam tersi.

 -Yalnız okul değil. Aile terbiyesi çok önemli. Bunların hepsi çocukluktan geliyor. Mutsuz büyümüşsen böyle oluyor. Tahsilli kıro da çok. Bir laf var ya; okumak cehaleti alırmış ama eşeklik baki kalırmış.

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Selçuk Uraldan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine ağır sözler

SEVENLERİNDEN TEPKİ
Selçuk Ural'ın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Tayfur ve Gürses hayranları, Ural'a tepki gösteren binlerce mesaj paylaştı.

HAKAN URAL: FERDİ BABA CANDIR
Selçuk Ural'a bir itiraz da oğlu Hakan Ural'dan geldi. Hakan Ural sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Selçuk Uraldan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses sevenlerine ağır sözler



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#Ferdi Tayfur#Selçuk Ural#Müslüm Gürses