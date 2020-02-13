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Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:54,Son Güncelleme:/

Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı

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Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı

Ajda Pekkan, yarın akşam Zorlu PSM’de vereceği Sevgililer Günü konserine Selami Şahin’le hazırlandı.

Süperstar yarınki konserinde “I Will Survive” şarkısını hem Türkçe hem de Arapça seslendirecek. Ünlü sanatçı, şarkının Arapça yorumu için geçmişte Zeki Müren başta olmak üzere birçok isme okuma koçluğu yapan Selami Şahin’le çalıştı. Keyifli bir stüdyo süreci geçiren ikili, birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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