Şehirler arası şarkı
Sekiz ayrı şehirde yaşayan ve farklı mesleklerde çalışan 12 sanatçı, cep telefonları vasıtasıyla stüdyoya girmeden bir şarkıyı ortaya çıkardı ve sosyal medyadan müzikseverlere ulaştırdı.
Avukat Volkan Yolcu’nun sözlerini yazıp bestelediği “Gittin Ya” adlı şarkısının kılavuz melodisini farklı şehirlerde yaşayan müzisyen arkadaşlarına gönderdi. Şarkının vokalleri Volkan Yolcu ve Gizem Çayırcı tarafından yapıldı. Yolcu “Şu günlerde bir şarkı yapmak için stüdyoda bir araya gelmek neredeyse imkansız. Biz de teknolojiyi kullanarak bir denemek istedik. Bildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar bu şekilde üretilmiş telif bir eser yok” dedi.
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