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Haber Giriş: 10.08.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Şeflerin komedi dolu rekabeti

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Şeflerin komedi dolu rekabeti

BAŞROLLERİNİ Sermiyan Midyat ve Ruhi Sarı’nın üstlendiği “Şeflerin Şefi” adlı komedi filminin fragmanı yayınlandı.

Arzu Yurtseven’in senaryosunu yazdığı Ahmet Kapucu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Sermiyan Midyat Adanalı Halil, Ruhi Sarı ise Karadenizli Cemal karakterleriyle birbirlerine ezeli rakip olan iki restoran sahibini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Zeynep Gülmez, Melih Selçuk, Elvan Albat ve Hazım Körmükçü’nün de yer aldığı “Şeflerin Şefi”, 20 Ağustos’ta vizyona girecek.

Şeflerin komedi dolu rekabeti

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