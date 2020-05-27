Şebnem Sungur'dan bayram hediyesi

Şarkının klibine Gökhan Tepe, Celil Nalçakan, Ayla Çelik, Aşkım Kapışmak ve sanatçının daha pek çok yakın dostu paylaştığı görüntülerle eşlik etti. Sungur, şarkının klibini," 'özlediklerimize şimdilik kalptekal diyoruz" mesajıyla bitirdi.