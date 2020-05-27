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Haber Giriş: 27.05.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Şebnem Sungur'dan bayram hediyesi

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Şebnem Sungur'dan bayram hediyesi
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Ebru Gündeş’ten dinlediğimiz “Araftayım” dan “Teşekkür Ederim” e, Ferhat Göçer’in seslendirdiği “Sen Elimden Tut” tan Funda Arar’dan dinlediğimiz “Yediverenim” e kadar 100’den fazla şarkının söz yazarı Şebnem Sungur, yeni şarkısı “Tatlım” a klip çekti.

Şarkının klibine Gökhan Tepe, Celil Nalçakan, Ayla Çelik, Aşkım Kapışmak ve sanatçının daha pek çok yakın dostu paylaştığı görüntülerle eşlik etti. Sungur, şarkının klibini," 'özlediklerimize şimdilik kalptekal diyoruz" mesajıyla bitirdi.

 

 

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