Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı

300 dönüm arazi içinde olan bu tarihi şatoyu önceleri otel yapmayı planlasa da zaman içinde planları sürekli değişti. Arazinin girişinde Türk bayrağının dalgalandığı şato 2020 yılında "İsmail Acar Sanat Okulu" olarak kapılarını açacaktı. Gerekli izinler alındı, okul kayıtları yapıldı ama tüm dünyayı saran Corona-19 virüs engeline takıldı. Acar, Türk sanatı tanıtmak ve bilgi ve becerilerini aktaracağı sanat okulu projesinden vazgeçmedi. 2021 hazırlıklarına şimdiden başlayan sanatçı farklı yaş gruplarına göre özel programlar hazırladı. Üzüm bağları içinde yer alan tarihi şatoda kursiyerlerin az sayıda olsa da konaklama şansı da olacak.