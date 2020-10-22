Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı
Türkiye’nin başarılı ressamlarından İsmail Acar, 2008 yılında Fransa'nın ünlü şehri Bordeaux'da, 16'ncı, 18'inci ve 20'nci yüzyıllarda inşa edilmiş altı farklı yapıdan oluşan bir şato almıştı.
300 dönüm arazi içinde olan bu tarihi şatoyu önceleri otel yapmayı planlasa da zaman içinde planları sürekli değişti. Arazinin girişinde Türk bayrağının dalgalandığı şato 2020 yılında "İsmail Acar Sanat Okulu" olarak kapılarını açacaktı. Gerekli izinler alındı, okul kayıtları yapıldı ama tüm dünyayı saran Corona-19 virüs engeline takıldı. Acar, Türk sanatı tanıtmak ve bilgi ve becerilerini aktaracağı sanat okulu projesinden vazgeçmedi. 2021 hazırlıklarına şimdiden başlayan sanatçı farklı yaş gruplarına göre özel programlar hazırladı. Üzüm bağları içinde yer alan tarihi şatoda kursiyerlerin az sayıda olsa da konaklama şansı da olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle