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Sarp Bozkurt'un doğum günü eğlencesi

#Sarp Bozkurt#Anıl İlter#Başak Gümülcinelioğlu
Sarp Bozkurtun doğum günü eğlencesi

Sarp Bozkurt, yeni yaşını dostlarıyla beraber kutladı. Bozkurt’un gece boyunca darbuka eşliğinde dans etmedi eğlenceli görüntülere sahne aldı.

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Komedyen Sarp Bozkurt önceki akşam doğum gününü oyuncu dostlarıyla Kozyatağı Hilton Otel’in içindeki Efrouz’da kutladı. Bozkurt, “İyi ki varsın be Sarp” yazan pastasının mumlarını sevdikleriyle birlikte söndürdü. Hatıra fotoğrafı çektikleri sırada oyuncu arkadaşları ünlü komedyenin yüzüne pasta sürdü. Bozkurt, Anıl İlter ile de oryantal eşliğinde dans edip eğlendi.

Sarp Bozkurtun doğum günü eğlencesi


Bozkurt, 3 saat boyunca oryantal ve darbuka şovlarına eşlik etti. Geceye Başak Gümülcinelioğlu, Elçin Afacan, Alican Aytekin, Anıl İlter, Emre Bahadır Çırakoğlu, Saki Çimen gibi isimler katıldı.

 

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