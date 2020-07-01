Şarkıcı Sia büyükanne oldu

Yüzünü gizleyen peruklarıyla tanınan şarkıcı Sia, geçen yıl 18 yaşında iki genci evlat edindiğini duyurmuştu. 44 yaşındaki Sia, şimdi ise babaanne olduğunu açıkladı.

Avustralyalı şarkıcı, Apple Music'le bir söyleşi gerçekleştirerek, evlat edindiği iki oğlundan birinin iki çocuğu olduğunu anlattı. Sia, "Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Kahrolası bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler" ifadesini kullandı.

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