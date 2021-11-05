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Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu toprağa verildi

#Barış Akarsu#Hatice Akarsu#Pankreas Kanseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun cenazesi defnedildi.

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(AA) Pankreas kanseri nedeniyle 2,5 aydır Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hatice Akarsu'nun cenazesi, getirildiği Amasra Belediyesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Hatice Akarsu için Amasra İskele Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Akarsu'nun eşi Selahattin ve kızı Nesrin Akarsu gözyaşı döktü.

Şarkıcı Barış Akarsunun annesi Hatice Akarsu toprağa verildi

Akarsu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Amasra ilçe mezarlığında oğlu Barış Akarsu'nun mezarının yanında toprağa verildi.

YÜREK BURKAN SÖZLER
Selahattin Akarsu, eşinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "'Oğlumun yanında huzur buluyorum.' derdin. Oğlunun yanındasın artık. Oğlum, annen geldi. Çok özlemiş seni, birbirinizi özlemiştiniz. Kavuştunuz yavrum. 29 yıllık hayatım oğlum, 43 yıllık hayatım karım." dedi.

Şarkıcı Barış Akarsunun annesi Hatice Akarsu toprağa verildi

Cenaze törenine, Hatice Akarsu'nun yakınlarının yanı sıra Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şarkıcı Barış Akarsunun annesi Hatice Akarsu toprağa verildi

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#Barış Akarsu#Hatice Akarsu#Pankreas Kanseri

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