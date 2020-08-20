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Saraybosna’da ödül heyecanı
YÖNETMEN ve senarist Fatih Özcan’ın ilk uzun metrajlı filmi “Mavzer” 26. Saraybosna Film Festivali’nde önceki gün seyirciyle buluştu.
Salgın nedeniyle online düzenlenen galada gösterim festivalin resmi internet sitesinde yapıldı. Serhat Kılıç’ın başrolünü üstlendiği film, ana kategoride festivalin büyük ödülü için yarışıyor. Film, koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan Veysi’nin, oğlu Mustafa ve kardeşleriyle yaşadıklarını konu ediniyor.
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