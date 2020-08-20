Saraybosna’da ödül heyecanı

Salgın nedeniyle online düzenlenen galada gösterim festivalin resmi internet sitesinde yapıldı. Serhat Kılıç’ın başrolünü üstlendiği film, ana kategoride festivalin büyük ödülü için yarışıyor. Film, koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan Veysi’nin, oğlu Mustafa ve kardeşleriyle yaşadıklarını konu ediniyor.