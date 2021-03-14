Sapyoseksüel nedir ve ne demek? Hülya Avşar'dan sapyoseksüellik açıklaması

Sapyoseksüelliğin anlamı Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamaların ardından gündemde yer alan konulardan oldu. Sapyoseksüel olduğunu söyleyen ünlü yıldız, zekanın kendisi için önemli olduğunu dile getirdi. Son dönemlerde sıklıkla kullanılmaya başlanan sapyoseksüellikte bu kişiler genellikle kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.

SAPYOSEKSÜEL NE DEMEK?

Sapyoseksüel kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Kelimenin kökeni ise akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip kişiler olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler.

Kültür düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği ve mizah anlayışı da sapyoseksüeller için önemli kriterlerdendir. Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir.

Ayrıntıclık ve mükemmeliyetçilik de sapyoseksüeller arasında oldukça yaygındır. İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan sapyoseksüeller kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.

Fiziksel olarak ortalamanın üstünde olan ancak ortalama zekaya sahip birini çekici bulmayan sapyoseksüellerin, birine karşı cinsel çekim duyabilmesi için karşıdaki kişinin ileri düzeyde bir zekaya ve entelektüel seviyeye sahip olmasının gerekli olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.

Bilimsel araştırmalar sapyoseksüellerin, zekası yüksek olan birinin düşüncelerinden ve davranışlarından etkilenmenin de ötesinde zekası yüksek olan biriyle, karşılaştıklarında cinsel olarak da uyarıldıklarını ortaya koyuyor.

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