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Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Şansımı Seveyim filminin konusu ne? İşte Şansımı Seveyim'in konusu ve oyuncuları

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Şansımı Seveyim filminin konusu ne? İşte Şansımı Seveyim'in konusu ve oyuncuları
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Ender Mıhlar'ın yönetmenliğini yaptığı, Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat, Zerrin Sümer, Ümit Yesin ve Metin Yıldız'ın başrollerinde oynadığı komedi filmi 'Şansımı Seveyim' 2017'de izleyici ile buluşmuştu. Peki, Şansımı Seveyim filimin konusu ne?

Senaryosunu Ferhat Ergün'ün kaleme aldığı film, bulunduğu çevreye şanssızlık getirmesiyle nam salan bir adamın, büyüdüğü mahalleye geri dönmesiyle yaşananları anlatıyor. İşte, Şansımı Seveyim'in konusu ve oyuncuları...

OYUNCU KADROSU

Cem Gelinoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökhan Kıraç, Zerrin Sümer, Metin Yıldız

GENEL KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin, ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a aşık olunca lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup, helallik istemeye karar verir.

 

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