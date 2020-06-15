Etkinlik, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± kalan BeyoÄŸlu SinemasÄ±'nÄ±n yeniden aÃ§Ä±labilmesi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanyayÄ± desteklemek amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.



Oyuncular Demet AkbaÄŸ, Demet Evgar, GÃ¼lse Birsel, Engin GÃ¼naydÄ±n, Onur Saylak ve Serkan Keskin, katÄ±ldÄ±klarÄ± yayÄ±nda, ilk sinema deneyimlerini ve BeyoÄŸlu SinemasÄ±'yla ilgili anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±.



KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, izleyicileri internet Ã¼zerinden baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±larak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyaya katÄ±lmaya teÅŸvik etti.



- "HayranÄ± olduÄŸum ilk karakter oyuncusu Aliye Rona'dÄ±r"



YÃ¶netmen Ozan AÃ§Ä±ktan moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki yayÄ±na evinden katÄ±lan Demet AkbaÄŸ, ilk oynadÄ±ÄŸÄ± filmin genellikle "Tersine DÃ¼nya" olarak bilindiÄŸini ancak sinema hayatÄ±na Zeki Ã–kten'in "Dava" filmiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"15 gÃ¼n Ä°znik'in bir kÃ¶yÃ¼nde Ã§ekim yaptÄ±k. CanÄ±m rahmetli Kemal Sunal'la oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir filmdi. KÄ±z kardeÅŸini oynuyordum Kemal aÄŸabeyin. Ã‡ok heyecanlÄ±ydÄ±m, kadro da ÅŸahaneydi. Necati BilgiÃ§'le karÄ± koca rolÃ¼nÃ¼ oynuyoruz. Ä°ki tane Ã§ocuÄŸumuz var, benim Ã§ocuklardan biri kucaÄŸÄ±mda diÄŸerinin elinden tutuyorum. Ã‡ocukcaÄŸÄ±z Ã§ok da tatlÄ± bir de hastalanmÄ±ÅŸtÄ±. Film boyunca onun burnu aktÄ± ben elimde mendil kucaÄŸÄ±mda Ã§ocuk var. Biz filmin hikayesi gereÄŸi dava iÃ§in kasabaya inip kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze geri geliyoruz sÃ¼rekli tÃ¼m kadro. Ben zannettim ki 15 gÃ¼n boyunca oynuyorum filmde. Ama sadece iki tane repliÄŸim vardÄ±. Zeki Ã–kten'le yÄ±llar sonra biraz daha ismim duyulmaya baÅŸladÄ±ktan sonra bir gÃ¼n bir yerde rastlaÅŸtÄ±k. Bana 'Demet, sana minicik rol vermiÅŸtim hatÄ±rlÄ±yor musun, bak biz o zamanlar bÃ¶yle yaptÄ±k.' dedi. Ben de ona 'Ne demek. Ben bir Ã¶ÄŸrenciydim, daha mezun olmamÄ±ÅŸÄ±m bile okuldan. Benim iÃ§in ÅŸerefti yani ÅŸahane bir ÅŸeydi o kadronun iÃ§inde olmak.' dedim."

AkbaÄŸ, salgÄ±n sÃ¼recinden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce "9 Kere Leyla" filminin giÅŸe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bizim filmin vizyona giriÅŸine bir hafta kala oldu ne olduysa. HazÄ±rlanÄ±yorduk gala iÃ§in. Bir hafta Ã¶nce bu tatsÄ±z olay patlak verdi. Yani iyi tarafÄ±ndan bakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Filmin vizyona girdiÄŸinin ilk gÃ¼nleri de olabilirdi. Belki daha kÃ¶tÃ¼ olurdu. HiÃ§ olmazsa ÅŸimdi fÄ±rÄ±ndan yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ taze taze bir filmimiz var. Bu gidiÅŸle zaten yazÄ± bÃ¶yle geÃ§ireceÄŸiz de eylÃ¼l ekimde ne olur ÅŸu anda bir Ã¶n gÃ¶rÃ¼m yok bu alanda." dedi.



Babaannesiyle birlikte sÃ¼rekli film izlemeye gitmesiyle sinemayÄ± sevdiÄŸini anlatan AkbaÄŸ, "BugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n evde Ã§ocukluÄŸuma gittim. Eski filmleri hatÄ±rladÄ±m. Mesela hayranÄ± olduÄŸum ilk karakter oyuncusu Aliye Rona'dÄ±r. KÃ¶tÃ¼ karakter oynardÄ± ama ben doyamazdÄ±m onu seyretmeye." diye konuÅŸtu.



- "Sanat bir ihtiyaÃ§"



Demet Evgar da bÃ¶yle bir ÅŸeyin parÃ§asÄ± olmanÄ±n kendisi iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli olduÄŸunu aktararak, "Bu bÃ¼tÃ¼n sanatÃ§Ä±lar iÃ§in geÃ§erli. Sanat bir ihtiyaÃ§. Ä°nsanÄ±n hayatta -ÅŸu anda geÃ§irdiÄŸimiz sÃ¼reÃ§ de buna dahil- kendi yaratÄ±cÄ±lÄ±k ateÅŸini tetiklediÄŸi, kendi yoluyla hayatÄ±n amacÄ±yla onu yÃ¼zleÅŸtirdiÄŸi bir ihtiyaÃ§ sinema." ifadelerini kullandÄ±.



Evgar, bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸehirde yalnÄ±zca tek bir sinema olduÄŸunu ve o salona ilk kez kendisinin de rol aldÄ±ÄŸÄ± bir filmi izlemek iÃ§in girdiÄŸini anlattÄ±.

Engin GÃ¼naydÄ±n ise Ä°stanbul'da okuduÄŸu zamanlar ailesinin kendisine Ã¼Ã§ ayda bir para gÃ¶nderdiÄŸine iÅŸaret ederek, "Bir haftalÄ±k bir parti yapardÄ±m kendime. Ä°stediÄŸim filme giderdim. GÃ¼nde Ã¼Ã§ film falan izlerdim. O gÃ¼nler benim iÃ§in sanki yaÄŸmurlu gibi, bulutlu bir hava gibi hatÄ±rlarÄ±m o zamanlarÄ±mÄ±. O dÃ¶nemde izlediÄŸim filmler hala hatÄ±rÄ±mda." dedi.



- "BeyoÄŸlu'nu BeyoÄŸlu yapan sinemalarÄ±"



BeyoÄŸlu SinemasÄ±'yla ilgili anÄ±larÄ±nÄ± anlatan GÃ¼naydÄ±n, "BeyoÄŸlu SinemasÄ±, BeyoÄŸlu'nun Ã§ok Ã¶nemli sinemalarÄ±ndan birisi. OlmasÄ± gereken de bir sinema. Ben kafesini de Ã§ok severdim. BeyoÄŸlu'nun sinemaya ihtiyacÄ± var. EsnafÄ±nÄ± da desteklemesi gerekir bence. BeyoÄŸlu'nu BeyoÄŸlu yapan sinemalarÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



BeyoÄŸlu'nun kendisi iÃ§in ayrÄ± bir anlamÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen oyuncu ve senarist GÃ¼lse Birsel, liseyi BeyoÄŸlu'nda okuduÄŸunu ve sinemayla birlikte oranÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne ÅŸahit olduÄŸunu dile getirdi.



Birsel, BeyoÄŸlu SinemasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bir dergide Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine verilen ilk gÃ¶revlerden birinin BeyoÄŸlu'ndaki deÄŸiÅŸim Ã¼zerine olduÄŸunu, o gÃ¼nlerin Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu anlattÄ±.



BeyoÄŸlu SinemasÄ±'na destek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k firmalara da Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Birsel, yÄ±llardÄ±r bir ÅŸekilde sinemanÄ±n merkezi olan Ä°stiklal Caddesi'nde sinema salonlarÄ±nÄ±n artmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â

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