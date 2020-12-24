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Haber Giriş: 24.12.2020 - 08:50 | Son Güncelleme:

Sanat ve moda buluştu

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Sanat ve moda buluştu
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Tasarımcı Cihan Nacar, 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtım defilesini Ukrayna’da gerçekleştirdi. Defileye Kiev’de bulunan Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi ev sahipliği yaptı.

Cihan Nacar’ın defilesi, Kiev merkezde bulunan Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi’nde kurulan 136 metrelik dev podyumda gerçekleştirildi.

Sanat ve moda buluştu

40 kişilik Ukrayna Senfoni Orkestrası’nın Vivaldi’nin “Dört Mevsim” adlı bestesini canlı olarak çaldığı defilenin açılışında ve kapanışında Deniz Akkaya podyuma çıktı. Etkinlik, yakında dijital platformda yayınlanacak.
Sanat ve moda buluştu


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