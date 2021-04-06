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Haber Giriş: 06.04.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Sanat hayatına geri döndü

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Sanat hayatına geri döndü

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, uzun süre ara verdiği sanat hayatına geri döndü.

Genç iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenip, ABD’ye yerleşen Ceyda Ateş, geçtiğimiz kasım ayında anne olmuştu. Hamileliği nedeniyle oyunculuğa ara veren Ateş, uzun süre sanattan ayrı kalamamış. Jada Art Design adı altında bir süredir resim yapan güzel oyuncu, bir süredir eline fırçayı almıyordu. Ancak kızı Talia’nın biraz büyümesiyle yeniden atölyeye girmeye karar vermiş.

Bir paylaşım yaparak bu müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan Ceyda Ateş Toplusoy, “Çok ara verdim biliyorum ama yakında yeni tablolarım sizlerle olacak” dedi. Daha sık resim yapacağını da söyleyen ünlü oyuncu, daha çok çeşit üzerinde de çalıştığını söyledi.

Sanat hayatına geri döndü

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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