Sanat buluşması

Contemporary İstanbul’un aralık ayına ertelenen 15’inci edisyonu için hazırlıklar devam ediyor.



Etkinlik öncesinde danışma üst kurulu üyeleri, sponsorlar ve destekçiler, geçtiğimiz gün Bodrum’da düzenlenen davette bir araya geldi.Susona Bodrum’da gerçekleşen buluşmada bu sene ilk kez dijital versiyonu sayesinde çok daha geniş kitlelere hitap edecek olan Contemporary İstanbul hakkında fikir alışverişi yapıldı.







