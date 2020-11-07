Şampiyon Hülya

Antalya’daki Club Mega Saray Otel’de düzenlenen turnuvada Hülya Avşar, “Çiftler” kategorisinde partneri Korhan Akın’la birlikte mücadele etti. İkili, tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.



Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası’ndan elde edilen gelirin tamamı, genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanılacak. Turnuva, önümüzdeki günlerde İstanbul ve diğer şehirlerde de düzenlenecek.





