Sakar Şakir ne zaman ve nerede çekildi? İşte Sakar Şakir'in konusu ve oyuncuları

1977 yılında sinemaseverlerle buluşan, Yeşilçam'ın önemli yönetmenlerinden Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Sakar Şakir, konusu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Sakar Şakir'in konusu ve oyuncu kadrosu...

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NE?

1977 yılında çekilen Sakar Şakir filminde sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır)

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI KİMLER?

Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Sakar Şakir filminde, Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Macit Flordun, Necdet Yakın, Atilla Ergün, Kamer Sadık, Hakkı Kıvanç, Ayfer Feray, Ayfer Feray, Yusuf Sezer, Yusuf Sezer, Yavuz Şeker, İhsan Bilsev, İhsan Bilsev gibi oyuncular yer alıyor.

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir filmi 1977 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde çekildi.