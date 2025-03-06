Sağlıklı denizler ve sağlıklı nesiller için “Mavi Gelecek Projesi”

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Etkinliğe Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, Orzaks İlaç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan ve Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı katıldı. Denizlerin sürdürülebilirliği ve çevre bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Mavi Gelecek Projesi, bu yıl da deniz ekosistemini korumaya yönelik önemli bir adım attı. Proje, denizlerin temizliği ve sürdürülebilir Omega-3 kaynaklarının korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu denizlerin temizliğinin Omega-3 kaynaklarının sürdürülebilirliği ve kalitesi için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, çevresel sürdürülebilirlik ile insan sağlığı arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Alimoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Denizlerimiz, zengin Omega-3 kaynağı olan balıkların ve diğer deniz canlılarının yaşam alanıdır. Eğer denizlerimizi koruyamazsak, yalnızca deniz ekosistemini değil, insan sağlığını ve geleceğimizi de tehlikeye atmış oluruz. Ancak denizler plastik kirliliğiyle mücadele ederken, bu besin kaynağının sürdürülebilirliği de risk altına girmektedir” ifadelerini kullandı.

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Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı ise, denizlerdeki kirliliğin yüzde 80’inin karasal kaynaklı olduğunu vurgulayarak, "Deniz ekosistemlerimizi korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğunda. Denizlere ulaşan plastikler zamanla mikro ve nano boyutlara ayrışarak besin zincirine giriyor ve insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Plastik atıkların deniz canlıları tarafından tüketilmesi, yalnızca deniz ekosistemlerini değil, aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ediyor. Bu nedenle, kıyılardaki atıkların denize karışmasını önlemek ve kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Karaburun Sahili'nde bu kıyı temizliği etkinliğinde yerimizi aldık. Amacımız yalnızca bir sahili temizlemek değil, aynı zamanda bireylerde farkındalık oluşturarak, daha sürdürülebilir bir çevre bilinci yaratmak ve gelecek nesillere temiz denizler bırakmak" dedi.

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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari de, denizlerin korunmasının yalnızca ekolojik dengenin değil, aynı zamanda insan sağlığının da korunması için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çevre sağlığı olmadan insan sağlığını korumak mümkün değildir. Denizlerin temizliği, yalnızca ekosistem için değil, bizlerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için de büyük bir gerekliliktir. Omega-3 gibi besin kaynaklarının devamlılığı doğrudan denizlerle ilgilidir. bu projede denizlerin temizliği ve sürdürülebilirliği konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Ancak denizleri korumak, sadece kurumların değil, tüm bireylerin ortak sorumluluğudur. Hep birlikte hareket ederek çevremize ve sağlığımıza daha duyarlı bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu anlamlı iş birliğinde destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."