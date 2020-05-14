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Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Sağlık çalışanlarına moral konserleri

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Sağlık çalışanlarına moral konserleri
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Serdar Ortaç ve Yavuz Bingöl de canlı yayında bir araya geldi. İkili, sağlık çalışanları için moral konseri hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Bingöl, “Koronovirüsün yayılmasını önlemek amacıyla herkesin evinde kaldığı bugünlerde, özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ne yapsak az olur” dedi. İkili, projeyi sağlık sektörüne yön veren Çevre Hastanesinin sahipleri Mustafa ve Gülten Aşıcıoğlu ile birlikte geliştirdiklerini belirterek, sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarına moral konserleri

Yumurta bile yapamadım

Serdar Ortaç, Emel Aktan’ın Instagram’daki “Önce Sağlık” adlı canlı yayınına konuk oldu. Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı, karantina günleri için özel bir yumurta tarifi paylaştı. Ortaç esprili bir şekilde bu tarifi paylaştı: “Ben 30 yıldır yalnız yaşıyorum. Evliliğimi saymazsak. Ama hiç yemek yapmayı bilmem. Bu karantina döneminde canım sahanda yumurta istedi. Annemi aradım ve ‘Yumurtayı bir yere vurunca kırılıyor sonrasında da pişiriyoruz. Bu kadar değil mi?’ diye sordum. Annem de onay verdi. Ama sahana yağ koymam gerektiğini söylemedi. Bilmediğimden sahana su koydum. Suyu da biraz fazla koymuşum. Üstüne yumurtayı kırdım. Yani kısacası yemek maceram çabuk bitti.”

 

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