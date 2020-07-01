Sağ Salim filminin konusu ne oyuncuları kimdir?

Ersoy Güler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Sağ Salim filminin konusu ve oyuncuları, film tv ekranlarında yayınladığı dönem merak konusu oluyor. İşte, Sağ Salim filmine ilişkin tüm ayrıntılar..

Sağ Salim filminde; Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal ve Kenan Ece gibi isimler rol alıyor. Filmin konusu ise;

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi bir dolu yolculuk başlar.