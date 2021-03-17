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Haber Giriş: 17.03.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Sadri Alışık'sız 26 sene

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Sadri Alışık'sız 26 sene

Büyük usta Sadri Alışık, 26 sene önce, 18 Mart 1995’te aramızdan ayrıldı. Her sene usta sanatçı için mezarı başında ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla yapılan anma töreni bu sene pandemi nedeniyle sadece aile içinde sınırlı bir katılım ile gerçekleşecek.

26 senedir babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık,

“Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum, diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa… Ateşini, şavkını, şevkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor. Cemal Süreya’nın dediği gibi ‘kalbime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Çabamızla, sevdamızla, vefamızla, duamızla; selamını gözümüzde, ışığını kalbimizde, Sadri Alışık’ı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz.” diye belirtti..

Sadri Alışıksız 26 sene

 

 

 

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