Sadece okunan değil 'izlenen' kitap

Kitabın en önemli özelliği QR koduna sahip olması. Büşra Cebe’nin çektiği kısa videoların linkleri ilgili bölümlerin başına eklendi. Bu sayede telefonun kamerasını, QR kodun üzerine tutup taratarak karakterlerin iç dünyasına sanal olarak tanıklık etmek de mümkün.

Cebe’nin kahramanları Canan, Süveyda, Derya, Seyhan, Nehir, Ayfer ve Serpil… Onları hepimiz iyi tanıyoruz; sokakta, apartmanımızda, bankada karşımıza çıkan kadınlar. Fakat sevgili, annelik, eşlik gibi yaşam rollerinde karşılarına çıkan şiddet, öfke, taciz gibi büyük sorunlarla mücadele etmek zorundalar. Büşra Cebe onların sadece acılarını anlatmıyor; yaşadığı sorunların kendi dünyasındaki yankısını, hangi seçimleri yapmaya zorladığını, neler hissettirdiğini ve siyahıyla baş etmeye çalışırken rengini diğer kadınlara nasıl bulaştırdığını aktarıyor.