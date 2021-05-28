Sadakatsiz”in Derin’i Melis Sezen: Formumu dansla koruyorum!
KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in Derin’i Melis Sezen, kendisiyle ilgili arama motorlarında en çok merak edilen soruları cevapladı.
Koç Üniversitesi’nin Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuduğunu söyleyen oyuncu, 8 numara miyop olduğunu ve lenslerini çıkardığı zaman hiçbir şey göremediğini belirtti.
Sezen, “Dansçı mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, çok seviyorum dansı. Dans, beni oluşturan şeylerden biri. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Formumu korumamda dans etkili oluyor. Çünkü bütün vücudu çalıştırıyor.”