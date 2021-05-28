Sadakatsiz”in Derin’i Melis Sezen: Formumu dansla koruyorum!

Koç Üniversitesi’nin Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuduğunu söyleyen oyuncu, 8 numara miyop olduğunu ve lenslerini çıkardığı zaman hiçbir şey göremediğini belirtti.

Sezen, “Dansçı mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, çok seviyorum dansı. Dans, beni oluşturan şeylerden biri. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Formumu korumamda dans etkili oluyor. Çünkü bütün vücudu çalıştırıyor.”

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