“Sabret Geçecek”

Emrah Demiralp; “Evde kal uyarılarına uyduğumuz bu günlerde, uzaktaki sevdiklerimize özlemimizi hep beraber anlattık, şarkımın tüm gelirini bağışlayarak bu mücadelede bizim de payımız olsun istedik” dedi. Klipten elde edilecek gelir, koronavirüsle mücadele eden ilgili kurumlara bağışlanacak.