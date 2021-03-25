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Haber Giriş: 25.03.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nevra Serezli'nin

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Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nevra Serezli'nin

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu.

Bu yıl ödülün Nevra Serezli’ye verileceği vakfın sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile duyuruldu.

Tiyatro ve sanatın tüm dallarının toplumsal gelişme için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise “Vakfımız 47 yıldır sanatın kitleleri dönüştüren gücüne olan inancıyla toplumsal gelişme için sürdürdüğü faaliyetlerde kültür sanata önemli bir yer ayırıyor. Tiyatrodan sinemaya, arkeolojiden klasik müzik konserlerine kadar sanatın her alanında yürüttüğümüz projelerde sanatçıları desteklemek ve sanatın gücüyle toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak hedefiyle çalışıyoruz" dedi. Nevra Serezli’nin ödülü 27 Nisan’da, 22. “Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”nin açılış töreninde takdim edilecek.

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