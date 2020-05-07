Russell Crowe'dan Gladyatör itirafı

Scott, Crowe'un Gladyatör'ün 20. yılında setteki kaplandan son anda kurtulduğunu dile getirirken Crowe ise çekimler sırasında yaralanmalar olduğunu açıkladı.

Russell Crowe ve filmin yönetmeni Ridley Scott, Gladyatör'ün 20. yılında açıklamalarda bulundu. Yönetmen Scott, Russel Crowe'un setteki gerçek bir kaplandan son anda kurtulduğunu söyledi.

20 yılın ardından filmin yapımına ilişkin Variety'ye konuşan Crowe şunları söyledi: "Yüzlerce koreografi hareketiyle dolu devasa sahnelerde zeminde yuvarlanıyor, atlarla, kaplanlarla ve ters gidebilecek diğer şeylerle uğraşıyorsanız tabii ki yaralanmalar olacaktır."

"Ama gençken sanki lastikten yapılmış gibisin, tekrar geri sıçrayabiliyorsun. Bu çekimden sonra eve döndüğümde, anneme söylediğim bir şeyi hatırlıyorum. Annem 'Nasıl hissediyorsun?' diye sormuştu. Ben de 'Bir sezonda çok fazla forma giymiş futbol oyuncusu gibi hissediyorum' demiştim."

Ringde, Crowe'un son anda kurtulduğu gerçek bir kaplan olduğunu belirten Scott, "Kaplan burnundan kuyruğuna yaklaşık 3,35 metre uzunluğunda büyük bir erkekti" dedi.

Ünlü yönetmen şöyle devam etti: "Hayvanı kontrol edebilmek için zemindeki halkaya bağlı zincirini tutan iki kişi vardı. Russell "Tamam, bırakın" diyerek geri çekildiğinde kaplan delikten fırladı. Russell da yuvarlanarak hayvanın önünden çekildi. Ben de 'Biz de oradaydık Russell. Sen yarım metre mesafedeydin, benimki de bir metre kadardı' dedim"

"Çok güzeldi" diyen Crowe ise "Çok muhteşemdi, kaplanları öylece sevip okşayabilmek isterdiniz ama tabii ki bunun getirdiği doğal bir risk de var" diye konuştu.