Rus milyarder Abramovich, Munch'un 'Çığlık' tablosunu 120 milyon dolara satın aldı

Müzayede şirketi Sotheby’s tarafından yapılan ve 50 milyon dolar teklifle başlayan açık artırmaya telefonla katılan Abramoviç, Çığlık tablosu için en yüksek teklifi veren isim oldu.

Çığlık ya da orijinal ismiyle Skrik, Norveçli ressam Edvard Munch tarafından 1893’te yapıldı. Tablo daha önce iki kez çalındı. İlk olarak 1994’te Oslo Ulusal Galerisi’nden çalınan tablo, 2004’te tekrar çalınmış ve 2 yıl sonra bulunmuştu.