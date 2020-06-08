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Haber Giriş: 08.06.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Rus milyarder Abramovich, Munch'un 'Çığlık' tablosunu 120 milyon dolara satın aldı

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Rus milyarder Abramovich, Munch'un 'Çığlık' tablosunu 120 milyon dolara satın aldı
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İngiltere Premier Ligi kulübü Chelsea'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramovich, Norveçli ressam Edvard Munch'un insanın varolüş sancılarını anlatan ünlü tablosu 'Çığlık'ı (Scream) 120 milyon dolara satın aldı.

Müzayede şirketi Sotheby’s tarafından yapılan ve 50 milyon dolar teklifle başlayan açık artırmaya telefonla katılan Abramoviç, Çığlık tablosu için en yüksek teklifi veren isim oldu.

Rus milyarder Abramovich, Munchun Çığlık tablosunu 120 milyon dolara satın aldı

Çığlık ya da orijinal ismiyle Skrik, Norveçli ressam Edvard Munch tarafından 1893’te yapıldı. Tablo daha önce iki kez çalındı. İlk olarak 1994’te Oslo Ulusal Galerisi’nden çalınan tablo, 2004’te tekrar çalınmış ve 2 yıl sonra bulunmuştu.

 

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