Rumeli Hisarı: İstanbul'un 6 asırlık görkemli yapısı

Boğaz'ın en dar noktasına yapılan Rumeli Hisarı, 30 dönümlük bir alanı kapsıyor. Boğaz'ın 600 metrelik en dar ve akıntılı kısmında inşa edilen yapının inşası 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmış. Üç büyük kulesi bulunan hisar, dünyanın en büyük kale burçlarına sahip. Hisarın inşaatına 15 Nisan 1452'de başlanmış.

İş bölümü yapılarak her bölümün inşası bir paşanın denetimine verilmiş, deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlenmiş. Denizden bakıldığında sağ taraftaki kulenin yapımına Saruca Paşa, sol taraftakinin yapımına Zağanos Paşa, kıyıdaki kulenin yapımına da Halil Paşa nezaret etmiş. Buralardaki kuleler de bu paşaların adlarını taşımakta. Hisarın inşası ise 31 Ağustos 1452'de tamamlanmış.

Hisarın yapımında kullanılan keresteler İznik ve Karadeniz Ereğlisi'nden, taşlar ve kireç Anadolu'nun değişik yerlerinden ve spoliler (devşirme parça taş) çevredeki harap Bizans yapılarından temin edilmiş. Hisarın yapımında yaklaşık olarak 300 usta, 700-800 işçi, 200 arabacı, kayıkçı, nakliyeci ve diğer tayfanın çalıştığına yönelik bilgi mevcut.

Bünümüzde Rumeli Hisarı müze ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılmakta. Toplar, gülleler ve Haliç'i kapattığı söylenen zincirin bir parçasından oluşan eserler, bahçesinde sergilenmekte.