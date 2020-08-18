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Haber Giriş: 18.08.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Romanov Hanedanı'nın öyküsü

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Romanov Hanedanı'nın öyküsü
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Solomon Volkov’un Rus tarihinin merkezinde yer alan Romanov Hanedanı’nı anlattığı kitabı Sabri Gürses’in Rusça’dan çevirisi ile Alfa Yayınları’ndan çıktı.

 Volkov, Romanovların parlak ve kısmen trajik tarihini okuyucular ile buluşturuyor.

Rus İmparatorluğunu en büyük sınırlarına ulaştıran Romanov Hanedanı aynı zamanda klasik Rus kültürünün yaratılmasında da temel bir rol oynamıştı. Romanovlar Rusya’nın kültürünü ve onu yaratanları her zaman destekledi.

Romanov Hanedanının öyküsü

Romanov Hanedanı adlı çalışmasında da Volkov hükümdarların ve “onların” yazarlarının, şairlerinin, bestecilerinin, ressamlarının canlı, parlak portrelerini çiziyor. Avvakum, Lomonosov, Glinka, Lermontov, Gogol, Dostoyevski ve daha birçok sanatçının Romanov Hanedanıyla üç yüz yıllık tarihini anlatıyor.

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