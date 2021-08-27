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Haber Giriş: 27.08.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Rock yıldızı gibi yönetmen

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Rock yıldızı gibi yönetmen

İtalyan sinema dergisi CIAK, 2021 yılının “İtalyan sinema endüstrisinin en güçlü isimleri” listesinde ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’e 2’nci sırada yer verdi.

Ferzan Özpetek, İtalya’nın en popüler sinema dergisi CIAK tarafından hazırlanan “İtalyan sinema endüstrisinin en güçlü isimleri” listesinde 2’nci sırada yer aldı.

Dergi, ünlü yönetmenden övgü dolu sözlerle bahsetti: “Şans Tanrıçası filmi, Bir Nefes Gibi adını verdiği kitabı ve Cahil Periler’in tiyatro uyarlamasıyla elde ettiği başarılarla Ferzan Özpetek altın çağını yaşıyor. Özpetek adeta bir fikir fabrikası. Yeni bir proje söz konusu olduğunda o kadar geniş bir yelpazeye sahip ki, aralarında seçim yapmakta zorlanıyor. Eserleriyle izleyicileri arasında gerçekten de eşine ender rastlanır bir diyalog yaratmayı biliyor. Hayranlarının ona karşı duyduğu heyecana bakılarak, yönetmenden ziyade bir rock yıldızına benzediğini söylemek mümkün.”

Ferzan Özpetek, 50 kişilik listeye 2’nci sıradan girdi.

Rock yıldızı gibi yönetmen

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