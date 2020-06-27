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Haber Giriş: 27.06.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Margot Robbie, Karayip Korsanları'nda

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Margot Robbie, Karayip Korsanları'nda
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Güzel yıldız Margot Robbie “Karayip Korsanları” serisinin yeni filminde önemli rollerden birini üstleniyor.

Son dönemde eski eşi Amber Heard ile sorunlu boşanmasıyla gündemde olan Johnny Depp filmde yer almayacak.

Karayip Korsanları serisinin yeni filminin yönetmen koltuğunda Joachim Ronning oturacak. Senaryo ise Christina Hodson tarafından kaleme alınacak.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Disney bir dönem çok iş yapmış “Karayip Korsanları” serisini yeniden canlandırmaya kararlı. Robbie’nin oynayacağı açıklanan film, geçen yıl duyurusu yapılan reboot değil bu arada, başka bir film. Her iki film de Johnny Depp’in yani Kaptan Jack Sparrow’un yer almadığı hikayelere sahip olacak.

Yeni filmde Robbie dışındaki oyuncu kadrosu ise henüz net olarak açıklanmadı. 

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