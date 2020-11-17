Reyhan Karaca'ya doğum günü sürprizi

“90’ların Dost Meclisi” adlı gecede Reyhan Karaca’ya sürpriz yapıldı, hem doğum gününü hem de yeni single’ı “Bi Zahmet”in çıkışını kutlamak için sahneye pasta getirildi.



Dinleyicileri Karaca’ya “Kaç yaşına girdiniz?” diye sordu. Sanatçı esprili bir yanıt verdi: “Hangi yaştayım dersem diyeyim yine de Google’a bakacaksınız. Bakmayın. Orası hep fazla gösteriyor bizi!”