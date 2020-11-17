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Keyif
Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Reyhan Karaca'ya doğum günü sürprizi

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Reyhan Karaca'ya doğum günü sürprizi
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Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca, geçen akşam Aila adlı mekanda sahneye çıktı.

“90’ların Dost Meclisi” adlı gecede Reyhan Karaca’ya sürpriz yapıldı, hem doğum gününü hem de yeni single’ı “Bi Zahmet”in çıkışını kutlamak için sahneye pasta getirildi.

Reyhan Karacaya doğum günü sürprizi

Dinleyicileri Karaca’ya “Kaç yaşına girdiniz?” diye sordu. Sanatçı esprili bir yanıt verdi: “Hangi yaştayım dersem diyeyim yine de Google’a bakacaksınız. Bakmayın. Orası hep fazla gösteriyor bizi!”

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