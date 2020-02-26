Ressam Figen Batı: "Varlığımın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum"

Yaklaşık 30 yıllık sanat hayatı boyunca birçok sergiye imza atan Batı, son olarak hazırladığı yedinci kişisel sergisi "Transformasyon"u, Şişli'deki Sevil Dolmacı Art Gallery'de sanatseverlerle buluşturdu. Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resimler yapan ve aralarında Japonya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'nın bulunduğu birçok ülkeye eserleriyle konuk olan sanatçı, sergide 25 eserlik bir koleksiyonun 10 parçasını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.



"Sanat hayatımı besliyor"



"Transformasyon"u, sanat hayatını ve çalışmalarını anlatan Batı, dedesi ve ablasından etkilenip çocukluk yıllarının resim yaparak ve çokça hayaller kurarak geçtiğini söyledi.



Batı, ilkokul zamanında çeşitli resim yarışmalarında birincilik elde ettiğini belirterek, "İlk sergimi açtığım zaman, ilkokuldaydım. Boğaziçi Üniversitesini kazanmış olmama rağmen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yetenek sınavıyla resim bölümünü kazanmam arkadaşlarım ve ailemde büyük sürpriz ve şaşkınlık yaratmıştı. Ama ben ailemin tüm itirazlarına karşı resim bölümünde okudum." diye konuştu.



O yıllardaki ressam olma yönündeki kararlılığından bahseden sanatçı, şunları kaydetti: "Bu kararlılığıma bugün bile şaşkınım. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda kurduğum hayallerim inanılmaz güçlüydü. O yıllara sığmayan bir coşku ve heyecan vardı. Kendimi, duygularımı en güzel ifade edebildiğim araç da sanatımdı. Resim benim doğamda ve içimden gelen bir ses. Ressamlığım ise sesin peşinden gitme serüvenim. Çok şanslı biriyim. İstediğim, arzu ettiğim işi yapabiliyorum. Fiziksel özelliklerimiz gibi, duygusal dünyamız da bir yaratılış özelliğimiz. Böyle bir duyguyla gelmişim ben de dünyaya. Sanat, hayatımı besliyor."



Figen Batı, eserlerinde soyut lirik anlatım dili kullandığına işaret ederek, "Varlığımın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum. Sanatımın temelini oluşturan 'evren, zaman ve ben' sorusuyla eserlerimi oluşturuyorum. Eserlerimde bugünden, dünden ve yarından izler var." dedi.



"Dünyaya sanatımla duygularımı haykırıyorum"



Tüm dünyaya sanatıyla duygularını haykırdığını aktaran sanatçı, "Transformasyon" sergisinin kendisi için farklı bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.



Batı, 29 Şubat'a kadar izlenebilecek serginin hazırlık sürecine değinerek, şöyle devam etti: "Bu sergiye hazırlanmam bir insan, bir kadın ve bir anne olarak değiştiğim, dönüştüğüm bir süreç. Bunu eserlerimde anlatmak istedim. Dünya ve evren sürekli değişiyor, dönüşüyor. Dolayısıyla ben ve sanatım da özgür isek gelişir, değişir, dönüşürüz aslında. Bunun keyfini duyuyorum ve resimlerime yansıtıyorum. Tabii zaman ve mekan bu kavramın içinde olmak zorunda. Dolayısıyla varlığımın alanını zamanda da sorguluyorum."



Sergide geçen yıl yaptığı işlerin yer aldığını aktaran sanatçı, "Aslında sergideki eserler, 25 eserden oluşan bir koleksiyonun bir parçası. Sergi alanında tamamını değil, 10 eseri sergiledik. Enerjisi ve vermek istediğim duyguları çok iyi yansıtması bakımından bana göre serginin bütünü bir sanat eseri oldu. Benim için heyecanlı bir o kadar da verimli bir süreçti." değerlendirmesini yaptı.



Ressam Figen Batı, Bağımsız Sanat Vakfı tarafından nisan ayında Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenecek "Çağdaş Türk Sanat Sergisi"ne 3 büyük eserle katılacağını, yakın bir tarihte İtalya'daki bir fuarda da yer alacağını sözlerine ekledi.



